Вписанный в окружность угол b a c равный 45 градусам опирается на дугу BC радиус окружности равен А Найдите площадь треугольника B O C O центр окружности
Геометрия
Вписанный в окружность угол b a c равный 45 градусам опирается на дугу BC радиус окружности равен А Найдите площадь треугольника B O C O центр окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол BOC - центральный. Его градусная мера в 2 раза больше вписанного угла и равна 90°. Получаем прямоугольный треугольник с катетами а, равными радиусу окружности. Площадь треугольника ВОС= а^2/2
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