Вписать в предложения подходящие по смыслу предлоги. поле дороги росла берёза. ле??ний зной. тени дерева хорошо отдохнуть. поле блестит солнца. предлоги: через, над, в,у, от, под, до

Русский язык

Вписать в предложения подходящие по смыслу предлоги. поле дороги росла берёза. ле??ний зной. тени дерева хорошо отдохнуть. поле блестит солнца. предлоги: через, над, в,у, от, под, до

Автор: Гость