Впиши нужные функции и свойства денег в данных ситуациях. Всякий раз, когда изменяется цена товара, деньги выполняют функцию...(какую функцию они выполняют?) Бумажные деньги в отличие от металлических не обладают свойствами....
Экономика
Впиши нужные функции и свойства денег в данных ситуациях. Всякий раз, когда изменяется цена товара, деньги выполняют функцию...(какую функцию они выполняют?) Бумажные деньги в отличие от металлических не обладают свойствами...(какими?)
Ответ(ы):
Гость:
Всякий раз, когда изменяется цена товара, деньги выполняют функцию....меры стоимости. Бумажные деньги в отличие от металлических не обладают свойствами....внутренней стоимости, т.е. цены.
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