Впиши нужные функции и свойства денег в данных ситуациях. Всякий раз, когда изменяется цена товара, деньги выполняют функцию...(какую функцию они выполняют?) Бумажные деньги в отличие от металлических не обладают свойствами....

Экономика

Впиши нужные функции и свойства денег в данных ситуациях. Всякий раз, когда изменяется цена товара, деньги выполняют функцию...(какую функцию они выполняют?) Бумажные деньги в отличие от металлических не обладают свойствами...(какими?)

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