Впиши подходящие глаголы. Художник ... картину. Портниха .... платье. Шофёр... машину. ??чительница ....детей. Садовник ... за деревьями.

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Впиши подходящие глаголы. Художник ... картину. Портниха .... платье. Шофёр... машину. ??чительница ....детей. Садовник ... за деревьями.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пишет2. Шьет3. Водит4. Учит5. Ухаживает

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