Впиши пропущенные единицы помоги пожалуйста впиши пропущенные единицыNasi сейчас Аватар пользователя nasi 123км:1000=123 4500см:100=45 500дм:100=50 24000см:10=240 542дм:10=542 450дм:10=450 930000кг:100=93 250000г:10...

Математика
Впиши пропущенные единицы помоги пожалуйста впиши пропущенные единицыNasi сейчас Аватар пользователя nasi 123км:1000=123 4500см:100=45 500дм:100=50 24000см:10=240 542дм:10=542 450дм:10=450 930000кг:100=93 250000г:10=25 34000см:10=34 16300ц:100=163
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