Впиши пропущенные слова наречия по смыслу,используя словаа для справок В лесах было _______,_______ и _______ День*1 как будто дремал С пасмурного высокого неба _____ падали одинокие снежинки.Мы ______ дышали на них,и они превр...

Русский язык
Впиши пропущенные слова наречия по смыслу,используя словаа для справок В лесах было _______,_______ и _______ День*1 как будто дремал С пасмурного высокого неба _____ падали одинокие снежинки.Мы ______ дышали на них,и они превращались в чистые капли воды,________ мутнели,смерзались и скатывались на землю,как бисер Слова для справок:тихо,изредка,торжественно,осторожно,светло,потом.
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Автор: Гость
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Гость:
Тихо,светло и осторожно, изредка,потом.
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