Впиши слова, которые определяют отличие человека от обезьяны по строению тела. Передвигается на _________________ конечностях. Большой палец руки _______________. Лоб_____ ________________________. Челюсть развиты_...
Разное
Впиши слова, которые определяют отличие человека от обезьяны по строению тела. Передвигается на _________________ конечностях. Большой палец руки _______________. Лоб_____ ________________________. Челюсть развиты__________________.
Ответ(ы):
Гость:
так в книжке написано
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