Впиши слова, которые определяют отличие человека от обезьяны по строению тела. Передвигается на _________________ конечностях. Большой палец руки _______________. Лоб_____ ________________________. Челюсть развиты_...

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Впиши слова, которые определяют отличие человека от обезьяны по строению тела. Передвигается на _________________ конечностях. Большой палец руки _______________. Лоб_____ ________________________. Челюсть развиты__________________.

Автор: Гость