Впиши вместо точек названия разрядов:1986=1..9..8..6..,3056=30..56..,5420=542..,3207=32..7..,7038=7..3..8..,4630=46..30..,7409=740..9..,4872=48..7..2..,6102=6..10..2..,7840=7..840..,5050=5..5..,
Математика
Впиши вместо точек названия разрядов:1986=1..9..8..6..,3056=30..56..,5420=542..,3207=32..7..,7038=7..3..8..,4630=46..30..,7409=740..9..,4872=48..7..2..,6102=6..10..2..,7840=7..840..,5050=5..5..,
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1 тысяча 9 сотых 8 десятков 6 единиц
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