Впишите недостающие буквы и слова.Города финикийцев Б_ _ л,С _ _ _ н, Т_ р, были расположены на берегах ___________________моря. Самой известной колонией финикийцев был город К _ _ _ _ _ _ н. Что продавали финикийские купцы ...

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Библ, Сидон, Тир - города финикийцев расположены на берегах Средиземного моря. Колония финикийцев - Карфаген Рабов в то время называли "живым товаром". Известно, что древние финикийцы почти не вели войн. Приезжая в заморские страны, хитрые купцы заманивали детей на корабль, предлагая в подарок различные вещи. Как только ребенок поднимался на борт, корабль сразу же выходил в море. Где-нибудь в чужой далекой стране финикийцы продавали мальчиков в рабство. Также финикийцы торговали: пурпурной тканью, оливковым маслом, украшениями (стеклянными бусами) , древесиной ценных пород (ливанский кедр) , финиками.. . [ссылка заблокирована по решению администрации проекта] Трунова Татьяна Анатольевна, старший преподаватель Из Египта финикийцы везли на родину зерно, тонкое верхнеегипетское полотно, живую нильскую рыбу в бассейнах, канаты изумительной прочности, тонкие желтоватые листы папируса. Немало людей по воле суровых финикийских работорговцев оказывалось далеко от родины. Плохой славой пользовались финикийские купцы, лукавые и жадные хитрецы. Когда высаживались они где-нибудь на островах Эгейского моря или на берегу обильной овцами Ливии, матери торопились прятать подальше детей, ибо бывали случаи, что финикийский купец заманивал десятилетних мальчиков к себе на корабль, обещая подарить разноцветную фаянсовую фигурку или серебряный кинжал с золотой рукояткой, а потом корабль уплывал в море, и родителям никогда не удавалось разыскать своего сына. Увезённый в чужую страну, он обменивался на пару быков или медный котёл, потом его гнали пасти свиней в дубовом лесу или окапывать смоковницы в саду сурового господина. И всё же финикийских купцов всюду встречали радостно. Слишком много соблазна представляли невиданные диковинки, которые они привозили. Глаза женщин загорались огнём при виде янтарных ожерелий, золотых и серебряных браслетов с лепными узорами, серёжек, украшенных розетками из голубых сапфиров, алых карбункулов и зелёных изумрудов, тончайших покрывал и пурпурных тканей. Жадно хватая, вырывая друг у друга и перещупывая драгоценные товары, матери нередко забывали о детях и вспоминали о них только тогда, когда корабль финикийских гостей уже увозил их далеко.