Впишите подходящие по смыслу имена существительны. Составь своё предложение про ??жа или про ужа
Русский язык
Впишите подходящие по смыслу имена существительны. Составь своё предложение про ??жа или про ужа
Ответ(ы):
Гость:
Когда я гуляла в саду,то заметила маленького ежика который, игрался с листиком.
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