Впишите подходящие по смыслу имена существительны. Составь своё предложение про ??жа или про ужа

Русский язык
Впишите подходящие по смыслу имена существительны. Составь своё предложение про ??жа или про ужа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда я гуляла в саду,то заметила маленького ежика который, игрался с листиком.
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