Впишите пропущенные глаголы.1.Сидеть сложа руки. 2. Делать спустя рукава. 3. Бить баклуши. 4. Заварить кашу. 5. Держать язык за зубами. 6. Покраснеть до ушей. 7. Бежать во все лопатки. 8. Вставать с первыми петухами. 9. Знать как свои пять пальцев. 10. Выйти сухим из воды. Задание: •Составьте и запишите предложение или текст,употребив в нем любой из данных фразеологизмов. Только вот не надо мне вот это предложение, у меня школа вообще-то: Если будешь бежать во все лопатки, то, наверняка, успеешь задержать ее на вокзале