Впишите в таблицу время прибытия поезда при опоздании на указанное время По расписанию 10ч 5 мин 9ч 25 мин 21ч 10мин 22ч 45 мин опоздание на 15 мин 45 мин 1ч 20 мин 1 ч 50 мин при опоздании ? ? ? ?

Математика
Впишите в таблицу время прибытия поезда при опоздании на указанное время По расписанию 10ч 5 мин 9ч 25 мин 21ч 10мин 22ч 45 мин опоздание на 15 мин 45 мин 1ч 20 мин 1 ч 50 мин при опоздании ? ? ? ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 ч 20 м 10 ч 10 м 22 ч 30 м 0 ч 35 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОООЧНОООО как перенести слово насквозь СРОООЧНООО
Ответить
Биология
У дощового червяка газообмін відбувається через ?
Ответить
Математика
Построй в тетради прямо угольник периметр которого равен 18 см, а длина одной из ст??рон 3 см.
Ответить
Математика
Упростите : (sin4a+2sin2a)*ctg2a ------------------------------ (cosa+ cos3a)*cosa
Ответить
Биология
В каких средах обитают одноклеточные? Почему наличие воды является обязательным ??словием их существования?
Ответить