Впишите в таблицу время прибытия поезда при опоздании на указанное время По расписанию 10ч 5 мин 9ч 25 мин 21ч 10мин 22ч 45 мин опоздание на 15 мин 45 мин 1ч 20 мин 1 ч 50 мин при опоздании ? ? ? ?
Математика
Впишите в таблицу время прибытия поезда при опоздании на указанное время По расписанию 10ч 5 мин 9ч 25 мин 21ч 10мин 22ч 45 мин опоздание на 15 мин 45 мин 1ч 20 мин 1 ч 50 мин при опоздании ? ? ? ?
Ответ(ы) на вопрос:
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10 ч 20 м 10 ч 10 м 22 ч 30 м 0 ч 35 м
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Математика