Впишите в таблицу время прибытия поезда при опоздании на указанное время По расписанию 10ч 5 мин 9ч 25 мин 21ч 10мин 22ч 45 мин опоздание на 15 мин 45 мин 1ч 20 мин 1 ч 50 мин при опоздании ? ? ? ?

Математика

Впишите в таблицу время прибытия поезда при опоздании на указанное время По расписанию 10ч 5 мин 9ч 25 мин 21ч 10мин 22ч 45 мин опоздание на 15 мин 45 мин 1ч 20 мин 1 ч 50 мин при опоздании ? ? ? ?

Автор: Гость