ВПРАВА 1. Знайдіть серед поданих нижче прикметників якісні. Відповідь обґрунтуй??е. Валютний коридор, ювілейний виступ, холодний погляд, активний учасник, виробнича бригада, літературна пам´ятка, службова записка, мудре ріше...
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ВПРАВА 1. Знайдіть серед поданих нижче прикметників якісні. Відповідь обґрунтуй??е. Валютний коридор, ювілейний виступ, холодний погляд, активний учасник, виробнича бригада, літературна пам´ятка, службова записка, мудре рішення, податкова інспекція, повне обстеження, детальний огляд, додатковий опис.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Активний учасник Мудре рішення Детальний огляд Можна поставити в більшій мірі,наприклад: Активніший учасник,Мудріше рішення Детальніший огляд
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