Вправа 11.Запишіть наведені прислівники разом, окремо або через дефіс. Без/відома, в/цілому, аби/куди, над/міру, без/упину, о/пів/ночі, по/українськи, врешті/решт, пліч/о/пліч , де/інде, чим/раз, до/останку, раз/у/раз...

Без відома, в цілому, аби-куди, надміру, без упину, опівночі, по-українськи, врешті-решт, пліч-о-пліч, де-інде, чимраз, доостанку, раз-у-раз, де-не-де, по змозі, по-нашому, аніскільки, довіку, в ногу, сам-на-сам, устократ, хтозна-де, віч-на-віч, аби-куди, щосили, кінець-кінцем, під кінець. Кінець-кінцем, по можливості, по-київськи, по-моєму, пліч-о-пліч, одним-одна, заодно, будь-що-будь, як-не-як, сам-на-сам, раз-у-раз, коли-не-коли, віч-на-віч, давним-давно, день-у-день,тишком-нишком, з діда-прадіда, де-не-де, мимохідь, безвісти, ледве-ледве, на-четверо, спідлоба,час від часу, доречі, тим паче, в літку, мимоволі, навприсядки, позаторік, по-моєму, хтозна-звідки, подекуди, як-таки.