Вправа 11.Запишіть наведені прислівники разом, окремо або через дефіс. Без/відома, в/цілому, аби/куди, над/міру, без/упину, о/пів/ночі, по/українськи, врешті/решт, пліч/о/пліч , де/інде, чим/раз, до/останку, раз/у/раз...
Вправа 11.Запишіть наведені прислівники разом, окремо або через дефіс. Без/відома, в/цілому, аби/куди, над/міру, без/упину, о/пів/ночі, по/українськи, врешті/решт, пліч/о/пліч , де/інде, чим/раз, до/останку, раз/у/раз, де/не/де, по/змозі, по/нашому, ані/скільки, до/віку, в/ногу, сам/на/сам, у/стократ, хтозна/де, віч/на/віч, аби/куди, що/сили, кінець/кінцем, під/кінець. Вправа 13.Запишіть слова відповідно правопису. Кінець/кінцем, по/можливості, по/київськи, по/моєму, пліч/о/пліч, одним/одна, за/одно, будь/що/будь, як/не/як, сам/на/сам, раз/у/раз, коли/не/коли, віч/на/віч, давним/давно, день/у/день,тишком/нишком, з/діда/прадіда, де/не/де, мимо/хідь, без/вісти, ледве/ледве, на/четверо, с/під/лоба,час/від/часу, до/речі, тим/паче, в/літку, мимо/волі, на/в/присядки, по/за/торік, по/моєму, хтозна/звідки, по/де/куди, яктаки.