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Вправа 35 з укр мови 4 клас
Вправа 35 з укр мови 4 клас
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Твердження: Кожному відкрита дорога до знань. Доказ (доведення): Тому школярі... Висновок: Людина, яка багато знає і вміє, найбільш корисна суспільству.
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