Врач лечащий картины ответьте пожалуйста

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Врач лечащий картины ответьте пожалуйста
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Гость:
Художник, потому что он может исправить плохую картину
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