Врач-стоматолог принимает пациентов с 8 утра до 2 часов дня. На каждого пациента от??одится по 30 минут. Какое количество информации содержит сообщение о том, что Петя записался на прием в 11.30?
Информатика
Врач-стоматолог принимает пациентов с 8 утра до 2 часов дня. На каждого пациента от??одится по 30 минут. Какое количество информации содержит сообщение о том, что Петя записался на прием в 11.30?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя 7 пациент у врача-стоматолога
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