Врач-стоматолог принимает пациентов с 8 утра до 2 часов дня. На каждого пациента от??одится по 30 минут. Какое количество информации содержит сообщение о том, что Петя записался на прием в 11.30?

Информатика

Врач-стоматолог принимает пациентов с 8 утра до 2 часов дня. На каждого пациента от??одится по 30 минут. Какое количество информации содержит сообщение о том, что Петя записался на прием в 11.30?

Автор: Гость