Время на английском 00:05

Английский язык
Время на английском 00:05
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Гость:
Five minute past twenty
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