Время замерзания минеральной/загрязненной воды
Разное
Время замерзания минеральной/загрязненной воды
Ответ(ы):
Гость:
вся самая грязная вода будет в центре, по этому всегда не промораживают до конца, потом разбивают льдышку, сливают центральную не замерзшую воду и лед размораживают для питья.
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