Время замерзанням минеральной и грязной воды?
Разное
Время замерзанням минеральной и грязной воды?
Ответ(ы):
Гость:
Вода замерзает при 0 градусов Цельсия. Дистиллированная вода (без примесей) при -70 градусов Цельсия.
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