Всадник проехал за 1час 28 сколько он проедет за 3 часа сколько ему останется до мел??ницы если от села до мельницы 100км

Математика

Всадник проехал за 1час 28 сколько он проедет за 3 часа сколько ему останется до мел??ницы если от села до мельницы 100км

Автор: Гость