Всадник проехал за 1час 28 сколько он проедет за 3 часа сколько ему останется до мел??ницы если от села до мельницы 100км

Математика
Всадник проехал за 1час 28 сколько он проедет за 3 часа сколько ему останется до мел??ницы если от села до мельницы 100км
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 28*3=84 км - проехал всадник за 3 часа 2)100-84=16 км - останется проехать до мельницы
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