Все буквы кириллицы имели название: А-аз; б-буки и т.д. Какое название имела буква ??? А) Зе B)Зело C)Ер D)Земля

История

Все буквы кириллицы имели название: А-аз; б-буки и т.д. Какое название имела буква ??? А) Зе B)Зело C)Ер D)Земля

Автор: Гость