Все буквы кириллицы имели название: А-аз; б-буки и т.д. Какое название имела буква ??? А) Зе B)Зело C)Ер D)Земля
История
Все буквы кириллицы имели название: А-аз; б-буки и т.д. Какое название имела буква ??? А) Зе B)Зело C)Ер D)Земля
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