Всё было в городе мертво: дома, и улицы, и пристань.Помни, что Родина - это твоя колы??ель, твой дом, очаг твоего счастья.Родина - это ласковая и требовательная мать.родина - это ты, Родина - это мы, наши семьи, наши жены и дет...
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Всё было в городе мертво: дома, и улицы, и пристань.Помни, что Родина - это твоя колы??ель, твой дом, очаг твоего счастья.Родина - это ласковая и требовательная мать.родина - это ты, Родина - это мы, наши семьи, наши жены и дети.И города, и фабрики, и пашни - все это наш родной и милый дом.Я жадно смотрел по сторонам, и меня очень занимали люди, и дома, и разные красивые арабские вывески.Так песня пелась.Но, может, в ней отазвались хоть как-нибудь наш труд и мысль, и наша молодость и зрелость, и эта даль и эта близь? Задание:найдите грамматическую основу,найдите те предложения которые включают обобщающее слово при однородных членах,и те,которые имеют составное именное сказуемое с обожающим значением. Пожалуйста выполните хоть что что
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Проявление наших переживаний в связи с кем-либо или чем-то. Это вопрос по окружающ??му миру решите пожалуйста