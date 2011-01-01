Все четырехзначные числа, которые можно записать с помощью двух единиц , одного нуля и одной двойки, расположены в порядке возрастания. На каком месте в этом ряду стоит число 2011

Математика

Все четырехзначные числа, которые можно записать с помощью двух единиц , одного нуля и одной двойки, расположены в порядке возрастания. На каком месте в этом ряду стоит число 2011

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