Все члены геометрической прогрессии (Bn) различны. Между b2 и b3 можно вставить такое число X так, что числа b1, b2, X и b3 составляют арифметическую прогрессию, Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Алгебра
Все члены геометрической прогрессии (Bn) различны. Между b2 и b3 можно вставить такое число X так, что числа b1, b2, X и b3 составляют арифметическую прогрессию, Найдите знаменатель геометрической прогрессии.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не соображу по какому алгоритму задумано решать, но достаточно устно видно, что эти числа такие: b1 = 1;  b2 = 2 ;   X = 3 ; b3 = 4. Итого, геометрическая прогрессия начинается с b1 = 1, и имеет знаменатель 2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите точки экстремума и экстремумы функции. 1) y=x^3-5x^2+3x-5 2) y=x^4-2x^2-5 СРОЧНООО!!!
Ответить
Алгебра
Помогите решить 9-10 номера С решением пожалуйста
Ответить
Английский язык
Номер 5 пожалуйста помогите!
Ответить
Математика
Две третих плюс две целых две девятых
Ответить
Другие предметы
Граффити - искусство или вандализм ?
Ответить