Все члены геометрической прогрессии (Bn) различны. Между b2 и b3 можно вставить такое число X так, что числа b1, b2, X и b3 составляют арифметическую прогрессию, Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

Алгебра

Все члены геометрической прогрессии (Bn) различны. Между b2 и b3 можно вставить такое число X так, что числа b1, b2, X и b3 составляют арифметическую прогрессию, Найдите знаменатель геометрической прогрессии.

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