Все члены геометрической прогрессии (Bn) различны. Между b2 и b3 можно вставить такое число X так, что числа b1, b2, X и b3 составляют арифметическую прогрессию, Найдите знаменатель геометрической прогрессии.
Алгебра
Все члены геометрической прогрессии (Bn) различны. Между b2 и b3 можно вставить такое число X так, что числа b1, b2, X и b3 составляют арифметическую прогрессию, Найдите знаменатель геометрической прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не соображу по какому алгоритму задумано решать, но достаточно устно видно, что эти числа такие: b1 = 1; b2 = 2 ; X = 3 ; b3 = 4. Итого, геометрическая прогрессия начинается с b1 = 1, и имеет знаменатель 2.
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