Все цифры от 10 до 1000 на английском письменно

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Все цифры от 10 до 1000 на английском письменно
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Автор: Гость
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Гость:
Ten eieven tweive thirteen я только до этих знаю
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