Все элементы побочных подгрупп являются металлическими и содержат один или два э??ектрона на внешнем слое. Найди их периодической системе и назови.

Химия
Все элементы побочных подгрупп являются металлическими и содержат один или два э??ектрона на внешнем слое. Найди их периодической системе и назови.
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