Всё! Конец учебной муке! Лето! Посудите сами: Целый год гранит науки Грызть молочными зубами. Целый год запоминаний: На уроках плюс продлёнка… Как такая куча з наний Помещается в ребёнка? В организме гимназис...

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Всё! Конец учебной муке! Лето! Посудите сами: Целый год гранит науки Грызть молочными зубами. Целый год запоминаний: На уроках плюс продлёнка… Как такая куча з наний Помещается в ребёнка? В организме гимназиста Места больше не осталось. Но в каникулы я быстро Поборю свою усталость. Подращу себя прилично У бабули и на даче, Чтобы осенью отлично Щёлкать новые задачи. Чтобы школьная программа От носков и по макушку Плотно втиснулась, Ну, прямо, Как огурчики в кадушку. Найдите в стихотворении имя существительное,которое не имеет формы единственного числа.Составьте с ним предложение.

Автор: Гость