Все конфеты разложили поровну в 8 коробок чему равна масса конфет в каждой каробке если было 3,6 конфет с условием

Математика

Все конфеты разложили поровну в 8 коробок чему равна масса конфет в каждой каробке если было 3,6 конфет с условием

Автор: Гость