Все конфеты разложили поровну в 8 коробок чему равна масса конфет в каждой каробке если было 3,6 конфет с условием

Математика
Все конфеты разложили поровну в 8 коробок чему равна масса конфет в каждой каробке если было 3,6 конфет с условием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8:3,6=0,45(450) конфет было в каждой коробке
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