Все ли действия животных названы правильно? птицы зажужжали. лошади заржали . мухи зачирикали. что делают? что сделали?

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Все ли действия животных названы правильно? птицы зажужжали. лошади заржали . мухи зачирикали. что делают? что сделали?

Автор: Гость