Все ли слова в каждой строчке можно назвать родствеными?почему?зартшите их и выделите в них обущую часть знаком1.Лето,лететь,летний,летом.2.Гора,горевать,горка,гористый.3.Сыр, срость,сырок,сырник.

Гость: Гость:

1.Лето,летний,летом-родственные так так они однокоренные (корень лет) 2.Гора,горка,гористый-родственные так как однокоренные (корень гор) 3.Сыр,сырок,сырник-родственные так как однокоренные (корень сыр) Слова лететь,горевать,сырость не родственные к словам выше так как не однокоренные к ним.