Все населенные пункты с рассказа путешествие из петербурга в москву

Все населенные пункты с рассказа путешествие из петербурга в москву

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Ответил Гость:
Москва,Пермь,Петербург,Рязань,Краснодар,Сочи,Днепропетровск,Башкирь
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