Все покрылось зеленью.разобрать предложение по составу

Все покрылось зеленью.разобрать предложение по составу

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Все(что?)-подлежащее. Покрылось(что сделало?)-сказуемое. Зеленью(чем?)-дополнение.
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