Все предложения нуждаются в стилистической правке . Срочно нужно сделать Она ча??то не любила отвечать на много вопросов которые ей как бы задавали .Он увидел свое родное село на котором рос типа серебристый тополь . Это особ...
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Все предложения нуждаются в стилистической правке . Срочно нужно сделать Она ча??то не любила отвечать на много вопросов которые ей как бы задавали .Он увидел свое родное село на котором рос типа серебристый тополь . Это особенно характерно для старшеклассников где круг интересов к вопросам музыки более разнообразный . На угоду большинству . На антрактах мы как бы посещали буфет . Средства с городского фонда . Среди всех частей речи наиболее как бы часто употребляются существительные и глаголы . Интересна постановка знаков препинания .На такой небольшой отрывок как бы двенадцать раз повторятся точка с запятой . При помощи этих изобразительных средств у нас возникает типа яркое представление о происходящем . Выйти с класса . Я прихожу со школы и как бы делаю домашнее задание .И еще долго смеялись ученики с этого чистюли . Мальчишки хохотали с жалобного мяуканья .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она часто не любила отвечать на многие вопросы, которые ей задавали .Он увидел свое родное село, в котором рос серебристый тополь . Это особенно характерно для старшеклассников, где круг интересов в вопросах музыки более разнообразен. . В угоду большинству . В антрактах мы посещали буфет . Средства из городского фонда . Среди всех частей речи наиболее часто употребляются существительные и глаголы . Интересна постановка знаков препинания .На такой небольшой отрывок двенадцать раз повторятся точка с запятой . Вчитываясь в эти изобразительные средства, мы ярко представляем происходящее . Выйти из класса . Я прихожу из школы и делаю домашнее задание .И еще долго смеялись ученики , глядя на этого чистюлю . Мальчишки хохотали ,слыша жалобное мяуканье
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