Все пяти кратные числа
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Все пяти кратные числа
Ответ(ы):
Гость:
Бесконечное количество чисел. Кратные числа пяти- те, который оканчиваются на 5 и на 0
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