Все сделать в Паскале. Дан массив из 12 элементов, в котором есть положительные и отрицательные чи сла (ноль тоже есть): а1=5, а2=4, а3=-3, а4=1, а5=0, а6=-4, а7=, а8=25, а9=-8, а10=-5, а11=-17, а12=-1. Составьте программу, в к...
Информатика
Все сделать в Паскале. Дан массив из 12 элементов, в котором есть положительные и отрицательные чи сла (ноль тоже есть): а1=5, а2=4, а3=-3, а4=1, а5=0, а6=-4, а7=, а8=25, а9=-8, а10=-5, а11=-17, а12=-1. Составьте программу, в которой 1 вариант: Все отрицательные числа меняются на «1», все положительные на «-5», нулевые не трогаются. Вывести на экран исходный и полученный массив как в классе; Дополнительная оценка, если появляется дополнительная возможность ввода своих чисел с клавиатуры с клавиатуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program mm; var a:array[1..12] of integer; begin for i:=1 to 12 do begin а[1]:=5; а[2]:=4; а[3]:=-3; а[4]:=1; а[5]:=0; а[6]:=-4; а[7]:=(у тебя не написано); а[8]=25; а[9]=-8; a[10]=-5; а[11]=-17; а[12]=-1; end; writeln('Вот исходный массив'); for i:=1 to 12 do writeln('A[',i,']=',a[i]); for i:=1 to 12 do begin if (A[i]<0) then a[i]:=1; if (a[i]>0) then a[i]:=-5; end; writeln('Вот полученный массив'); for i:=1 to 12 do writeln('A[',i,']=',a[i]); writeln(' Введите 12 чисел'); for i:=1 to 12 do readln(A[i]); (это доп оценка) end.
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