Все сделать в Паскале. Дан массив из 12 элементов, в котором есть положительные и отрицательные чи сла (ноль тоже есть): а1=5, а2=4, а3=-3, а4=1, а5=0, а6=-4, а7=, а8=25, а9=-8, а10=-5, а11=-17, а12=-1. Составьте программу, в к...

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Все сделать в Паскале. Дан массив из 12 элементов, в котором есть положительные и отрицательные чи сла (ноль тоже есть): а1=5, а2=4, а3=-3, а4=1, а5=0, а6=-4, а7=, а8=25, а9=-8, а10=-5, а11=-17, а12=-1. Составьте программу, в которой 1 вариант: Все отрицательные числа меняются на «1», все положительные на «-5», нулевые не трогаются. Вывести на экран исходный и полученный массив как в классе; Дополнительная оценка, если появляется дополнительная возможность ввода своих чисел с клавиатуры с клавиатуры.

Автор: Гость