все слова родственные слова и среди них нет формы одного из слов:город городской города городок снег снежный снежок снежная ветер ветрище ветерок ветреный лист листок листопад листком

все слова родственные слова и среди них нет формы одного из слов:город городской города городок снег снежный снежок снежная ветер ветрище ветерок ветреный лист листок листопад листком

Ответ(ы):

Ответил Гость:
город городской города городок (город - города  формы одного слова) снег снежный снежок снежная  (снежный -снежная формы одного слова) ветер ветрище ветерок ветреный(разные слова) лист листок листопад листком  (листок- листком  формы одного слова)
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