все слова родственные слова и среди них нет формы одного из слов:город городской города городок снег снежный снежок снежная ветер ветрище ветерок ветреный лист листок листопад листком
все слова родственные слова и среди них нет формы одного из слов:город городской города городок снег снежный снежок снежная ветер ветрище ветерок ветреный лист листок листопад листком
Ответ(ы):
Ответил Гость:
город городской города городок (город - города формы одного слова) снег снежный снежок снежная (снежный -снежная формы одного слова) ветер ветрище ветерок ветреный(разные слова) лист листок листопад листком (листок- листком формы одного слова)