Все слова в которой являются глаголами совершенного вида: А) прибежал, улыбнулся, сижу, думаю; Б) выучил, прорешал, осилил, пронесу; В) выручил, помог, смотрит, улыбается; Г) читает, решает, помог, получили. помогите пожал...

Русский язык
Все слова в которой являются глаголами совершенного вида: А) прибежал, улыбнулся, сижу, думаю; Б) выучил, прорешал, осилил, пронесу; В) выручил, помог, смотрит, улыбается; Г) читает, решает, помог, получили. помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: б)-выучил (что сделал?),прорешал (что сделал?), осилил (что сделал?), пронесу (что сделаю?).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
4 предложения с деепричастным оборотом из художественной литературы (разобранные по оборотам)
Ответить
Математика
Помогите решить задачи. 1) Саша,Семён,Зоя и Лера бросили жребий - кому начать игру.??айдите вероятность того, что начинать игру должен будет не С...
Ответить
Русский язык
В каком слове ударный слог указан неверно? 1) матеря'ми 2) о хозя'евах 3) торта'ми 4) о якоря'х
Ответить
Русский язык
Выписать глаголы указать в них время лицо чило спрежение подчёркнутые разобрать ??о составу защищали сыпались помешать помогите очень надо
Ответить
Биология
К чему может привести нарушение гуморальной регуляции организма? Срочно надо!!!!!!! Заранее спасибо!!!!!!!!!!!
Ответить