Все слова в которой являются глаголами совершенного вида: А) прибежал, улыбнулся, сижу, думаю; Б) выучил, прорешал, осилил, пронесу; В) выручил, помог, смотрит, улыбается; Г) читает, решает, помог, получили. помогите пожал...
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Все слова в которой являются глаголами совершенного вида: А) прибежал, улыбнулся, сижу, думаю; Б) выучил, прорешал, осилил, пронесу; В) выручил, помог, смотрит, улыбается; Г) читает, решает, помог, получили. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: б)-выучил (что сделал?),прорешал (что сделал?), осилил (что сделал?), пронесу (что сделаю?).
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