Все слова в которой являются глаголами совершенного вида: А) прибежал, улыбнулся, сижу, думаю; Б) выучил, прорешал, осилил, пронесу; В) выручил, помог, смотрит, улыбается; Г) читает, решает, помог, получили. помогите пожал...

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Все слова в которой являются глаголами совершенного вида: А) прибежал, улыбнулся, сижу, думаю; Б) выучил, прорешал, осилил, пронесу; В) выручил, помог, смотрит, улыбается; Г) читает, решает, помог, получили. помогите пожалуйста

Автор: Гость