... все слова в которой являются названиями частей слова: а) Морфемика,приставка,л??ксика,окончание. б)приставка,корень,суффикс,окончание. в)корень,основа,глагол,существительное. г)суффикс,синтаксис,приставка,лексика.
Русский язык
... все слова в которой являются названиями частей слова: а) Морфемика,приставка,л??ксика,окончание. б)приставка,корень,суффикс,окончание. в)корень,основа,глагол,существительное. г)суффикс,синтаксис,приставка,лексика.
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Ответ б блин тут ответы нельзя дописать если оно состоит меньше 20 символов
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