Все соединения с Ca,Al,Fe. и несколько уравнений реакций .заранее спасибо

Химия
Все соединения с Ca,Al,Fe. и несколько уравнений реакций .заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сао+н2о→са (он) 2 Fe+S=FeS cao+H2o+2co2=сa (Hco3) 2
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