Все стулья в актовом зале,можно поставить одинаковыми редами- по 14 стульевв ряду или по - 16 стульев в ряду.какое минемальное количество стульев должно находится в зале?
Математика
Все стулья в актовом зале,можно поставить одинаковыми редами- по 14 стульевв ряду или по - 16 стульев в ряду.какое минемальное количество стульев должно находится в зале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1) НОК (16, 14) = * 7 = 112 (ст.) 16 = 14 = 2 · 7 Ответ: в зале должно стоять как минимум 112 стульев
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