Все стулья в актовом зале,можно поставить одинаковыми редами- по 14 стульевв ряду или по - 16 стульев в ряду.какое минемальное количество стульев должно находится в зале?

Математика
Все стулья в актовом зале,можно поставить одинаковыми редами- по 14 стульевв ряду или по - 16 стульев в ряду.какое минемальное количество стульев должно находится в зале?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                                               Решение 1) НОК (16, 14) = * 7 = 112 (ст.)    16 =    14 = 2 · 7 Ответ: в зале должно стоять как минимум 112 стульев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой формы доминирует. В парн??ках высажена рассада, выращенная из гибридных семян. 31 750 куст...
Ответить
Математика
Автобус , двигаясь со скоростью 64км/ ч, прошёл путь между городами за 2 часа. С какой скоростью должен ехать велосипедист, чтобы преодолеть это ра...
Ответить
Русский язык
Номер749(2пункт..) помогите пож.
Ответить
Математика
Как разделить в столбик число 394,2 : 9
Ответить
Химия
Вычислить массу соли, если с натрием прореагировало 170г раствора 20% уксусной кислоты.
Ответить