Все стулья в актовом зале,можно поставить одинаковыми редами- по 14 стульевв ряду или по - 16 стульев в ряду.какое минемальное количество стульев должно находится в зале?

Математика

Все стулья в актовом зале,можно поставить одинаковыми редами- по 14 стульевв ряду или по - 16 стульев в ряду.какое минемальное количество стульев должно находится в зале?

Автор: Гость