Все стулья, находящиеся в актовом зале, можно расставить одинаковыми рядами-по 14 стульев в ряду или по 16 стульев в ряду. Какое минимальное количеств о стульев должно находиться в зале?
Все стулья, находящиеся в актовом зале, можно расставить одинаковыми рядами-по 14 стульев в ряду или по 16 стульев в ряду. Какое минимальное количеств о стульев должно находиться в зале?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Минимальное число стульев должно быть кратным(т.е. делиться) 14 и 16. Найдем НОК(14,16): 14=2*7 16=2*2*2*2 НОК(14,16)=16*7=112 Ответ: 112 стульев