Все тропы из стихотворения три пальмы лермонтова желательно указать где метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения и гиперболы если есть. Срочно плиз!!!!

Литература
Все тропы из стихотворения три пальмы лермонтова желательно указать где метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения и гиперболы если есть. Срочно плиз!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написано четырех стопным амфибрахием, трехсложной стопой с ударением на втором слоге.  Эпитеты: "ручей звучный, роскошные листья, гордые пальмы, почвы бесплодной, махровою главой".  Метафоры: " песок крутился столбом, пылающая грудь". Сравнения:  люди –  «малые дети», караван  «шел, колыхаясь, как в море челнок». Олицетворения: " родник пробивался, шепчутся листья с гремучим ручьем, приветствуют пальмы нежданных гостей". Аллитерация звука "р", при описании рубки пальм. 
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