Все тропы из стихотворения три пальмы лермонтова желательно указать где метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения и гиперболы если есть. Срочно плиз!!!!

Литература

Все тропы из стихотворения три пальмы лермонтова желательно указать где метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения и гиперболы если есть. Срочно плиз!!!!

Автор: Гость