Всё загудело, всё блеснулО, Так стало шумнО и светлО! В лазури облакО блеснулО, Как лебединое крылО какой частью речи являются слова в котьрых выделен о окончание О. Укажите над ним части речи в выделенных словах выде...

Всё загудело, всё блеснулО, Так стало шумнО и светлО! В лазури облакО блеснулО, Как лебединое крылО какой частью речи являются слова в котьрых выделен о окончание О. Укажите над ним части речи в выделенных словах выделите окончания и суффикс

Ответ(ы):

Ответил Гость:
все загуделО(гл.) все блеснулО(гл.),так сталО(гл.) шумно(нар.) и светло(нар.)!в лазури облаков блеснулО(гл.), как лебединое крыло(сущ.).
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