Всё загудело, всё блеснулО, Так стало шумнО и светлО! В лазури облакО блеснулО, Как лебединое крылО какой частью речи являются слова в котьрых выделен о окончание О. Укажите над ним части речи в выделенных словах выде...

Всё загудело, всё блеснулО, Так стало шумнО и светлО! В лазури облакО блеснулО, Как лебединое крылО какой частью речи являются слова в котьрых выделен о окончание О. Укажите над ним части речи в выделенных словах выделите окончания и суффикс