Всё загудело, всё блеснулО, Так стало шумнО и светлО! В лазури облакО блеснулО, Как лебединое крылО какой частью речи являются слова в котьрых выделен о окончание О. Укажите над ним части речи в выделенных словах выде...
Всё загудело, всё блеснулО, Так стало шумнО и светлО! В лазури облакО блеснулО, Как лебединое крылО какой частью речи являются слова в котьрых выделен о окончание О. Укажите над ним части речи в выделенных словах выделите окончания и суффикс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
все загуделО(гл.) все блеснулО(гл.),так сталО(гл.) шумно(нар.) и светло(нар.)!в лазури облаков блеснулО(гл.), как лебединое крыло(сущ.).