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Всегда ли можно найти фамилию автора на обложке? Почему?ш
Всегда ли можно найти фамилию автора на обложке? Почему?ш
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Не всегда. Иногда обложка слишком занята. И имя автора пишут внутри
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