Всего 82 места сколько мест в микроавтобусе, если известно, что в нём на 58 мест меньше, чем в автобусе. Сколько мест в автобусе и микроавтобусеamp;объясните пожалуйста

Математика

Всего 82 места сколько мест в микроавтобусе, если известно, что в нём на 58 мест меньше, чем в автобусе. Сколько мест в автобусе и микроавтобусеamp;объясните пожалуйста

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