Всего заданий 1595. Каждый день я решаю по 10 задач . Сколько я решу задач за 69 дней?

Всего заданий 1595. Каждый день я решаю по 10 задач . Сколько я решу задач за 69 дней?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
69*10=690!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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