Всем доброе время суток! Прошу помощи с решением некоторых задач, уделите 10-15 мину??, решите хотя бы одну задачку по возможности и я буду вам чрезмерно благодарен, спасибо за внимание!

Математика

Всем доброе время суток! Прошу помощи с решением некоторых задач, уделите 10-15 мину??, решите хотя бы одну задачку по возможности и я буду вам чрезмерно благодарен, спасибо за внимание!

Автор: Гость