Всем доброе время суток! Прошу помощи с решением некоторых задач, уделите 10-15 мину??, решите хотя бы одну задачку по возможности и я буду вам чрезмерно благодарен, спасибо за внимание!
Математика
Всем доброе время суток! Прошу помощи с решением некоторых задач, уделите 10-15 мину??, решите хотя бы одну задачку по возможности и я буду вам чрезмерно благодарен, спасибо за внимание!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) ответ -0,8, используем формулу приведения, получаем просто sin a, потом через основное триг. тождество, при чём синус в 3-й четверти отрицателен 5)вроде 2+корень из 2, если нигде не ошибся...
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