Всем добрый вечер! помогите, пож-та, ответить правильно. Актриса, играющая главную роль, работала на съемках 126 дней, а актер, играющий роль второго плана-втрое меньше. При этом в течение съемок было 17 дней, когда снимались...

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Всем добрый вечер! помогите, пож-та, ответить правильно. Актриса, играющая главную роль, работала на съемках 126 дней, а актер, играющий роль второго плана-втрое меньше. При этом в течение съемок было 17 дней, когда снимались они оба, и 22 дня, когда не снимались ни он, ни она. Сколько дней длились съемки фильма?

Автор: Гость