Всем добрый вечер! помогите, пож-та, ответить правильно. Актриса, играющая главную роль, работала на съемках 126 дней, а актер, играющий роль второго плана-втрое меньше. При этом в течение съемок было 17 дней, когда снимались...
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Всем добрый вечер! помогите, пож-та, ответить правильно. Актриса, играющая главную роль, работала на съемках 126 дней, а актер, играющий роль второго плана-втрое меньше. При этом в течение съемок было 17 дней, когда снимались они оба, и 22 дня, когда не снимались ни он, ни она. Сколько дней длились съемки фильма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости но я не могу тебе помочь я з наю что пишу какое-то гавно но мне очень нужны балы чтобы сделать уроки потому что у меня очень бедная семья и я должна делать уроки дря мамочки :(
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