Всем привет Мне тут задали по геометрии такое вот один из углов образованный при пересечении двух прямых в 4 раза больше другого Найдите эти углы
Геометрия
Всем привет Мне тут задали по геометрии такое вот один из углов образованный при пересечении двух прямых в 4 раза больше другого Найдите эти углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти два угла будут смежные. Сумма смежных углов =180 градусам. Возьмём меньший угол за х,тогда больший =4х. Получаем уравнение: х+4х=180 5х=180 х=36 Второй угол= 4*36=144 Ответ: 36 и 144 градуса.
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