Всем привет Мне тут задали по геометрии такое вот один из углов образованный при пересечении двух прямых в 4 раза больше другого Найдите эти углы

Геометрия

Всем привет Мне тут задали по геометрии такое вот один из углов образованный при пересечении двух прямых в 4 раза больше другого Найдите эти углы

Автор: Гость