Всем привет Мне тут задали по геометрии такое вот один из углов образованный при пересечении двух прямых в 4 раза больше другого Найдите эти углы

Геометрия
Всем привет Мне тут задали по геометрии такое вот один из углов образованный при пересечении двух прямых в 4 раза больше другого Найдите эти углы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти два угла будут смежные. Сумма смежных углов =180 градусам. Возьмём меньший угол за х,тогда больший =4х. Получаем уравнение: х+4х=180 5х=180 х=36 Второй угол= 4*36=144 Ответ: 36 и 144 градуса.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Срочноооооо!!!Людииииии!!! Помоги плиииииз!!! 86 задание, только чётные!!!
Ответить
Русский язык
Однакореные слова к слову сырник
Ответить
Қазақ тiлi
Туған күн туралы шығарма 25 сөйлес
Ответить
Русский язык
Нужно написать короткое письмо про игру Dota 2 своему другу! Помогите! :)
Ответить
Математика
Пять в нулевой степени
Ответить